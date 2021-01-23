برفقة أحمد زاهر.. مي عمر تنشر صورة جديدة لها من كواليس مسلسل لؤلؤ

السبت 23/يناير/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة مي عمر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت مي عمر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنان أحمد زاهر من كواليس مسلسل "لؤلؤ"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن مي عمر يعرض لها حاليا مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

أخبار تهمك

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 22 ساعة

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 8 ساعات

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

كارتيرون يدخل حسابات بيراميدز لخلافة أروابارينا

منذ أقل من ساعتين

علاقة زيدان تتوتر مع بعض لاعبي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

اخلاء سبيل احمد الجنزوري في قضية التعدي علي فتاة فندق الفيرمونت

منذ ربع ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من السيسي لرئيس الهيئة الهندسية: "المعدات تنزل في مختلف المراكز"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ 41 دقيقة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ يوم

تصريح غامض لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد يرفض رحيل نجمه

منذ 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:03 م

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

04:18 م

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

01:16 م

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»