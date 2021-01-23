فرج عامر: الغندور معندوش كورونا وتم إبعاده عمدًا لإرضاء بيراميدز

السبت 23/يناير/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على عدم طاقم تحكيم مباراة فريقي سموحة وبيراميدز والتي شهدت حالة جدل كبيرة بشأن القرارت التحكيمية.

وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " الغندور معندوش كورونا وتم إبعاده عمدًا لإرضاء بيراميدز".

وعن حكم الراية الذي لم يحتسب هدف سموحة في شباك بيراميدز: "حكم الرابة فاجر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فرج عامر سموحه

أخبار تهمك

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح غامض لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض

منذ أقل من ساعة

علاقة زيدان تتوتر مع بعض لاعبي ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه عاجل من السيسي لرئيس الهيئة الهندسية: "المعدات تنزل في مختلف المراكز"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 22 ساعة

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ يوم

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ يوم

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 16 ساعة

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يدخل حسابات بيراميدز لخلافة أروابارينا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

فرج عامر: الزمالك أقوى فريق في مصر.. والأهلي نادي القرن

فرج عامر: أتمنى ضم هذا الرباعي من الأهلي والزمالك

فرج عامر: اتدخل في اختيار لاعبي سموحة.. وسننافس على المربع الذهبي

سموحة يُعلن التعاقد مع أطهر الطاهر

سموحة يعلن عودة الثنائي المعار للأهلي

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:16 م

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

تصريح غامض لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض

03:01 م

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

09:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»