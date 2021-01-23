وفاة المذيع الأمريكي الشهير لاري كينج عن 87 عاما

السبت 23/يناير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، نقلًا عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بوفاة المذيع الشهير لاري كينج، عن 87 عامًا.

 

ودخل لاري كينج، المذيع ومقدم البرامج الحوارية الشهير، إلى المستشفى، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لتقارير إعلامية.

 

وكانت مصادر قريبة من عائلة المذيع الشهير، قالت إنه دخل إلى المركز الطبي "كيدارس- سيناي" في لوس أنجلوس وتم حجزه لمدة قد تصل لأكثر من أسبوع.


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