تصريح غامض لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض

السبت 23/يناير/2021 - 03:01 م
ترامب
ترامب
وكالات

كشف الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، عن خطواته المستقبلية بعد مغادرته البيت الأبيض.

 

وفي حوار مع مجلة Washington Examiner، أدلى ترامب، بتصريحات غامضة بشأن خططه المستقبلية بعد مغادرته البيت الأبيض، قائلًا: "سنفعل شيئا، لكن ليس الآن".

 

وقد طلب أحد مساعدي الرئيس المنتهي ولايته، من مراسل المجلة المغادرة.

 

وجاء ذلك تزامنًا مع استعداد مجلس الشيوخ الأمريكي لإطلاق محاكمة العزل بحق ترامب، ما سيمنعه، في حال إدانته، من الترشح إلى انتخابات الرئاسة القادمة وتولي أي مناصب منتخبة.

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