1.5 مليار جنيه توزيعات ارباح نقدية للشركات المدرجة بالبورصة خلال أسبوعين

السبت 23/يناير/2021 - 03:25 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحاً نقدية بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلال أول أسبوعين في 2021.

جاء ذلك على الرغم من قرار البنك المركزي المصري بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين. وكانت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قد وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين بلغت قيمتها الإجمالية نحو 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

ارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.76% ليصل إلى 11654 نقطة.

وأوضح التقرير أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد بنسبة 2.54% إلى 2311 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا 2.32% إلى 3328 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بحوالي 2.28%، ما يعادل 15.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 693.3 مليار جنيه، مقابل 677.8 مليار الأسبوع السابق له

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