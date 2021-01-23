فلسطين تسجل 14 وفاة و467 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم السبت، 14 حالة وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و686 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغت نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في البلاد، 93.3% ، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأكد الصحة الفلسطينية، وجود 73 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 على أجهزة التنفس الاصطناعي.