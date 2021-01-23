السيسي يعلن البدء في زراعة 100 ألف فدان بسيناء قبل 30 يونيو المقبل (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن البدء في زراعة 100 ألف فدان بسيناء قبل 30 يونيو المقبل. 

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه يفترض خلال الـ 6 أشهر إنشاء البنية الأساسية لـ 100 ألف فدان من ترع ومحطات رفع وتسوية بحيث تصل شبكة الري الحديث لهم. 

وتابع الرئيس، أن هذا الجهد ليس سهل، ونحن ملتزمين بإنشاء البنية الأساسية للمشروع رغم تكلفته العالية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد والذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

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مشروع الفيروز السيسي 30 يونيو

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