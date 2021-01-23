السيسي يعلن البدء في زراعة 100 ألف فدان بسيناء قبل 30 يونيو المقبل (فيديو)

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن البدء في زراعة 100 ألف فدان بسيناء قبل 30 يونيو المقبل.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه يفترض خلال الـ 6 أشهر إنشاء البنية الأساسية لـ 100 ألف فدان من ترع ومحطات رفع وتسوية بحيث تصل شبكة الري الحديث لهم.





وتابع الرئيس، أن هذا الجهد ليس سهل، ونحن ملتزمين بإنشاء البنية الأساسية للمشروع رغم تكلفته العالية.



