موعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي استون فيلا نظيره نادي نيوكاسل يونايتد فى مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.









يذكر أن نادي استون فيلا قد خسر أمام نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".