سعر الدولار اليوم السبت 23-1-2021 في البنوك الحكومية





ننشر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 23-1-2019 ، حيث ارتفعت بمعدل قرشين عن سعر أمس في البنك المركزي المصري ووصلت الي 15.66 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع .



أسعار الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى : 15.66 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى : 15.66 جنيه للشراء ، 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر : 15.66 جنيه للشراء ، 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة : 15.68 جنيه للشراء ، 15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى : 15.62جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع.











