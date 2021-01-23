سعر الدولار اليوم السبت 23-1-2021 في البنوك الحكومية

السبت 23/يناير/2021 - 02:59 م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي

ننشر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 23-1-2019 ، حيث ارتفعت بمعدل قرشين عن سعر أمس في البنك المركزي المصري ووصلت الي 15.66 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع .

أسعار الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى : 15.66 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى : 15.66 جنيه للشراء ، 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر : 15.66 جنيه للشراء ، 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة : 15.68 جنيه للشراء ، 15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى : 15.62جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع.

 


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