علاقة زيدان تتوتر مع بعض لاعبي ريال مدريد

السبت 23/يناير/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
محمد سامي
يبدو ان علاقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ببعض لاعبي الفريق على المحك بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا.


وكان ريال مدريد خسر الأربعاء الماضي أمام ألكويانو في دور الـ 32 من الكأس بهدفين مقابل هدف، بعدما امتدت المباراة إلي أشواط إضافية، ليخسر الميرنجي بطولتين في ظرف أسبوع واحد، بعد الخسارة ضد أتليتك بلباو في السوبر الإسباني.


ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن زين الدين زيدان قضى 40 ثانية فقط يتحدث مع اللاعبين في غرفة الملابس بعد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا.


وأوضح: ان هناك بعض اللاعبين في الفريق، اصبحوا لا يثقون في قدرات زيدان كمدير فني، وهناك لاعبين آخرين يدعمونه.


وأشار: فإن وضع زين الدين زيدان في ريال مدريد غير قابل للمس، وإنه مستمر حتي نهاية الموسم، في حال إذا أراد ولم يقدم استقالته.


ويحظي زيدان على ثقة اللاعبين الكبار في غرفة ملابس ريال مدريد، وهم: سيرجيو راموس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما ورافائيل فاران وكاسيميرو وتوني كروس.

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