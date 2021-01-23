وزير الرياضة يجتمع مع مديري الصالات المستضيفة لمنافسات المونديال عبر الفيديو كونفرانس

السبت 23/يناير/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
أسماء قورة

شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعه مع مديري الصالات المستضيفة لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر حاليا في صالات العاصمة الإدارية والقاهرة والسادس من أكتوبر وبرج العرب على أهمية استمرار التركيز فى التطبيق الصارم لكافة الإجراءات والضوابط التنظيمية والخطة الطبية على جميع المشاركين فى المونديال.

وحضر اجتماع وزير الشباب والرياضة مع مديري الصالات الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام نصر نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة.


وخلال الاجتماع استمع وزير الشباب والرياضة إلى كافة الملاحظات والاستفسارات والتعقيبات التي وردت من مديري الصالات والمتعلقة بسير الإجراءات وأداء مختلف اللجان التنظيمية وخاصة المتطوعين ومتطلبات الفرق والبعثات المشاركة في المونديال.


وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه فخور بالشباب المصرى الذي يعمل ضمن لجان المتطوعين بالبطولة ويمثل أحد أهم أدوات نجاح العملية التنظيمية ليس فقط كونهم مدربين ولكنهم منتمين إلى أعلى الكليات والجامعات المصرية الحكومية والخاصة الأمر الذى مكنهم من التواصل بلغات مختلفة وبأسلوب راقي ومتميز مع الوفود الأجنبية المشاركة فى البطولة.

وأشار "صبحي" أن هؤلاء الشباب أصبحوا يمثلوا رصيدا كبيرا من الخبرات الفنية والإدارية تمتلكها المنظومة الرياضية المصرية سوف تكون ضمن الإمكانات التى تمتلكها مصر حال استضافتها لمختلف الأحداث والبطولات الرياضية العالمية.

كما تناول الاجتماع بحث كافة المتطلبات الخاصة بالمباريات وتدريبات الفرق وتوقيتاتها، وتوجه مديرو الصالات بالشكر لوزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة ومدير البطولة على حرصهم على التواصل معهم بشكل مستمر لتوفير كافة الإمكانات وحل جميع المشكلات التى تعتبر العملية التنظيمية للبطولة.

كما تضمن الاجتماع بحث الجوانب الإعلامية للمونديال والذي يتولاه الاستاذ محمد ثابت حيث تم مناقشة البث الفضائي والتغطية الإعلامية من مختلف وسائل الإعلام العالمية والمتابعين لأخبار ومنافسات المونديال عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمونديال والموقع الالكتروني للبطولة.


ومن جانبه أكد المهندس هشام نصر أنه علينا جميعا أن نتحمل مسؤلياتنا سواء تجاه الفرق المشاركة أو للعملية التنظيمية بكاملها حتى نضمن نجاح هذا الحدث العالمي متمنيًا التوفيق للمنتخب المصرى ومواصلة تألقه فى المونديال

وفى نهاية الاجتماع أكد الكابتن حسين لبيب مدير البطولة على أهمية الاستمرار فى تنفيذ التكليفات والإعداد الجيد ومغادرة الفرق وكافة الأمور التنظيمية للبطولة. حتى آخر يوم فى البطولة حتى نضمن خروج المونديال بالشكل اللائق والمشرف والذي يليق بسمعة مصر ومكانتها على مستوى العالم.

وزير الرياضة يجتمع مع مديري الصالات المستضيفة لمنافسات المونديال عبر الفيديو كونفرانس
وزير الرياضة يجتمع مع مديري الصالات المستضيفة لمنافسات المونديال عبر الفيديو كونفرانس
وزير الرياضة يجتمع مع مديري الصالات المستضيفة لمنافسات المونديال عبر الفيديو كونفرانس
وزير الرياضة يجتمع مع مديري الصالات المستضيفة لمنافسات المونديال عبر الفيديو كونفرانس
وزير الرياضة يجتمع مع مديري الصالات المستضيفة لمنافسات المونديال عبر الفيديو كونفرانس
وزير الرياضة يجتمع مع مديري الصالات المستضيفة لمنافسات المونديال عبر الفيديو كونفرانس

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