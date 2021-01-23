حبس عاطل لاتجاره في المخدرات بالبدرشين

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات بالبدرشين.



باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجارة في مخدر الهيروين، واعترف باتجاره في المخدرات بالبدرشين



وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه يروج لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، وتكوين ثروة هائلة، وكان يقوم بتخزين المخدرات، بمسكنه في البدرشين، استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.

وأضاف العاطل في الاعترافات، أنه كان يتواصل مع عملائه بالمنطقة عن طريق الهاتف المحمول، ويقوم بتوصيل المخدرات لهم، حيث تم ضبطه وبحوزته على ١٤٠ جرام هيروين، ومبلغ مالي يصل إلى ٣ آلاف جنيه.



وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إل تورط عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته ١٤٠جرام من مخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



