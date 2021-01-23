7 أجهزة من لدعم مستشفى أبو قير العام (صور)

السبت 23/يناير/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن

دَعم نادي روتاري إسكندرية الننزهة، اليوم السبت، قسم العناية المركزة بمستشفى ابو قير العام، بعدد 4 أجهزة مونتيور و3 أجهزة خاصة بقياس تشبع الاكسجين بالدم(PulseOximeter) بالإضافة 80 كيلو من الأكياس الخاصة بالنفايات الطبية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد على يوسف رئيس النادي: إن زيارة المستشفى اليوم وتقديم الدعم لها يأتي تفعيلًا لدور النادي كأحد مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية، وحرصه المستمر على تقديم كل أوجه المساعدة الممكنة لوزارة الصحة وخاصة في ظل مواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء النادي اليوم للمستشفى بحضور ماهر قاسم، أمين الصندوق، ولمياء جعفر السكرتير الفخري، وجيهان طامو رئيس لجنة المشروعات.
7 أجهزة من لدعم مستشفى أبو قير العام (صور)
7 أجهزة من لدعم مستشفى أبو قير العام (صور)
7 أجهزة من لدعم مستشفى أبو قير العام (صور)
7 أجهزة من لدعم مستشفى أبو قير العام (صور)
7 أجهزة من لدعم مستشفى أبو قير العام (صور)
7 أجهزة من لدعم مستشفى أبو قير العام (صور)
7 أجهزة من لدعم مستشفى أبو قير العام (صور)
7 أجهزة من لدعم مستشفى أبو قير العام (صور)

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