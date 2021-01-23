تشييع جنازة الكاتب الصحفي مصطفى منسى ودفن جثمانه بمسقط رأسه في الفيوم

شيعت جنازة الكاتب الصحفي مصطفى منسي، مدير تحرير جريدة الحقيقة، عضو نقابة الصحفيين، ومسئول اللجنة النقابية بمحافظة الفيوم بحضور عدد كبير من أقاربه ومحبيه وإعلاميين محافظة الفيوم وأهالي قريته منشية عبد الله بمركز الفيوم.





كان المغفور له قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، وعزل نفسه بمنزله لعدة أيام باستخدام أسطوانة أكسجين، إلا أن المرض اشتد عليه، فتم نقله إلى مستشفى جامعة الفيوم، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي ، وبذل أطباء مستشفى جامعة الفيوم بإشراف الدكتور محمد صفاء، مدير المستشفيات الجامعية بالفيوم جميع جهودهم، وأعطوا له جميع الادوية الموصوفة في البروتوكولات، وللأسف الحالة الصحية له ساءت للغاية، وكانت غير مستقرة على جهاز التنفس الصناعي ، حتى فاضت روحه الى السماء والى الرفيق الأعلى.





المغفور له متزوج من طبيبة تحاليل طبية، شاركته رحلة كفاحه، وكان مشهود عنه بالأعمال الخيرية وخدمة الأهالي، وكان يحرص دائما على تنظيم مسابقة كبرى لحفظ القران الكريم والأحاديث النبوية سنويا، كان يشترك فيها اكثر من 5 ألاف من الأطفال والطلاب في كافة المراحل السنية، ويرصد لها الالاف من الجنيهات لتوزيعها على الفائزين من المسابقة من حفظة القران الكريم والاحاديث النبوية الشريفة، وكان ينظم لهم إفطار سنوي بنادي محافظة الفيوم، إضافة إلى قيامه بتبني المشاكل العامة لأهالي القرى والنجوع بمراكز المحافظة، ويصعدها بكل قوة مع المسئولين بدء من الوزراء والمحافظين ووكلاء الوزارة.





والمغفور له كان يقابل الجميع وزملاؤه بالابتسامة وسعة الصدر، ولا يغضب من أحد، وكان مجاملا في كافة المحافل سواء الأفراح أو العزاءات.





من جانب آخر نعت جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأيمن حلبة، أمين عام الجامعة، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والإعلامية هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأسرة جامعة الفيوم، بمزيد من الحزن والاسى وفاة الكاتب الصحفي مصطفى منسي، مدير تحرير جريدة الحقيقة وعضو نقابة الصحفيين، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





كما نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الكاتب الصحفي مصطفى منسي، والذي وافته المنية، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا".



