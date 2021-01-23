بعد حديث السيسي عنه.. ماذا تعرف عن القطار السريع المتوقع إنشاؤه؟

السبت 23/يناير/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المشروعات القومية التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، حيث تحدث عن القطار السريع المتوقع إنشاءه من مدينة 6 أكتوبر وحتى محافظة أسوان، الذي سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن القطار السريع المتوقع إنشاءه من مدينة 6 أكتوبر وحتى محافظة أسوان.

القطار السريع
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن القطار السريع المتوقع إنشاءه من مدينة 6 أكتوبر وحتى محافظة أسوان، الذي سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين، قائلا: "أنا بعمل ده لأهلى فى مصر.. اللى نسبة كبيرة منهم على الخط بيركبوه بدل ما المواطن يبات فى القطار، لكن ده هياخد من أكتوبر لأسوان فى 4 ساعات".

اختصار الوقت
ويختصر مشروع القطار السريع المسافة بين مدينتي أسوان والسادس من أكتوبر في أربع ساعات فقط.

وسيلة آمنة
كما يوفر وسيلة نقل سريعة آمنة تغطى أنحاء الجمهورية تعمل بالكهرباء، وبالتالي توفير كميات كبيرة من الوقود وتغيير نمط الاستهلاك لدى المواطنين بتقليل اعتمادهم علي سياراتهم واستخدامهم للقطار السريع.

أهمية القطار
تنقل القطارات السريعة الركاب والبضائع، ومن المخطط تسيير قطارات للبضاعة على خطوطها المختلفة مما يعزز التنمية الاقتصادية.

تكلفة إنشاء القطارات الكهربائية
وتنفذ وزارة النقل، القطارات الكهربائية السريعة بإجمالي أطول ألف كم، وبميزانية 360 مليار جنيه.

ومن المقرر إنشاء أربع خطوط قطارات سريعة، حيث سيتم إنشاء خط ثان يمتد من 6 أكتوبر حتى أسوان وخط ثالث يمتد من الأقصر حتى الغردقة بينما سيربط الخط الرابع مطروح منطلقا من الإسكندرية، وأن التكلفة التقديرية للخطوط الـ 4 تقترب من 390 مليار جنيه، وأن هذه الشبكة ستكون بمثابة شبكة سكة حديد جديدة تربط كافة أنحاء الجمهورية بسرعات تصميمية لقطاراتها تصل إلى 250 كمس.

وكان جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية، أكد أن مشروع القطار السريع سيوفر 15 ألف فرصة عمل في البناء و2000 فرصة عمل دائمة في المرحلة الأولى منه فقط، مضيفا أن القطار سيكون شبيهًا لما جرى تنفيذه في ألمانيا، وبشكل أساسي أحدث قطار فائق السرعة في ألمانيا.

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