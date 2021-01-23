موعد مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

السبت 23/يناير/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، ضمت منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وودع ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد الهزيمة من فريق أتلتيك بلباو، بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي من المسابقة المحلية، في البطولة التي توج بها الفريق الباسكي بعد الفوز على برشلونة في المباراة النهائية.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.


وتُذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، hd3، 4k.
 

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