أتليتكو يتصدر.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني

السبت 23/يناير/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
تلعب اليوم أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 44 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز:

1 أتلتيكو مدريد، 44 نقطة.
2 ريال مدريد، 37 نقطة.
3 برشلونة، 34 نقطة.
4 فياريال، 33 نقطة.
5 إشبيلية، 33 نقطة.
6 ريال سوسيداد، 30 نقطة.
7 غرناطة، 28 نقطة.
8 ريال بيتيس، 26 نقطة.
9 قادش، 24 نقطة.
10 خيتافي، 23 نقطة.
11 سيلتا فيجو، 23 نقطة.
12 ليفانتي، 22 نقطة
13 أتلتيك بلباو، 21 نقطة.
14 فالنسيا، 20 نقطة.
15 إيبار، 19 نقطة.
16 بلد الوليد، 19 نقطة.
17 ألافيس، 18 نقطة.
18 إلتشي، 17 نقطة.
19 أوساسونا، 16 نقطة.
20 هويسكا، 12 نقطة.

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