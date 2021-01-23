إسبانيا تشدد الإغلاق مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في مدريد

شددت العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم السبت، الإغلاق الذي فرضته، في ضوء ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مرة أخرى.

وقررت السلطات الإسبانية، فرض حظر ليلي للتجوال بالمدينة من الإثنين المقبل ساعة واحدة إلى العاشرة مساء، تماشياً مع العديد من المناطق الإسبانية الأخرى.

وكانت العاصمة مدريد، سجلت أمس متوسط 495 إصابة لمدة سبعة أيام لكل مئة ألف من السكان، وعلى الصعيد الوطني، فإن متوسط هذا الرقم هو 410، ويخشى خبراء من ارتفاع حصيلة الوفيات مجدداً، نتيجة لارتفاع حالات العدوى.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، إلى 2.5 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.