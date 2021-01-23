غزل المحلة يعلن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

السبت 23/يناير/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي بالدوري.

ويستضيف غزل المحلة نظيره الإسماعيلي في الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب المحلة ضمن منافسات الأسبوع التاسع بالدوري.

وضم التشكيل كلا من :

عمرو شعبان - محمد فتح الله - محمود علاء - هشام بلحة - اشرف سيد - خالد رسلان - اسلام فؤاد - يحيى حامد - بسام ماهر - احمد عيد التمساح - احمد النادري.

وعلى مقاعد البدلاء:

محمد سامي خالد كساب - فتخي مبروك - خالد الاخميمي - محمد البشبيشي - احمد حسن - احمد الشيخ - محمد حمدان - احمد أباظة.

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