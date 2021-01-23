انهيار ياسمين نيازي في جنازة المنتج ميدو منيب





.وانهارت الفنانة ياسمين، أثناء الجنازة حزنا على فقيدها لصديقها الراحل؛ وانهارت أيضًا شقيقته وهي منهارة من البكاء أمام منزله وتردد: "يا حبيبي يا أخويا"، وكان الجميع يحاول تهدئتها من شدة صراخها، وظهرت الفنانة ياسمين نيازي بجانبها لمساندتها.









وكان المنتج الراحل ميدو منيب قد قام بإنتاج العديد من الأغاني للفنانين، وكان من بين الذين قام بالإنتاج لهم ساندي، ورنا سماحة، وشذى، وكانت آخر أعماله الإنتاجية هو ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.







أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على المنتج ميدو منيب، الذى توفى إثر نزيف فى المخ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.حضر صلاة الجنازة عدد من أصدقائه منهم المطربة ياسمين نيازي وبعض أقاربه للصلاة على الجثمان أمام منزله، والتوجه لمدافن الأسرة فى منطقة الدراسة.