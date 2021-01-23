السيسي للمصريين: "الشغل كتير.. وبيجيلي شكاوى من نقص العمالة بالمشروعات"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمستثمرين واصحاب الشركات قائلًا: "جمد قلبك متخفش لو عايز تجيب معدات هات، ولو عندك عمالة عايز تجبها هات، حجم العمل المطلوب ضخم سواء في مشروع الفيروز أو في المشروعات الأخرى".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت،: "مش عايز أقول بيجيلي شكاوى من نقص العمالة بالمشروعات، مش لاقيين عمالة لشغل لا يحتاج لتكنولوجيا متقدمة".





وتابع الرئيس، للمصريين: "من يبحث عن فرصة عمل الشغل كتير، وجميع المشروعات مستمرة كما هي ونسابق الزمن للانتهاء منها".



