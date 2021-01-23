السيسي للمصريين: "الشغل كتير.. وبيجيلي شكاوى من نقص العمالة بالمشروعات"

السبت 23/يناير/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمستثمرين واصحاب الشركات قائلًا: "جمد قلبك متخفش لو عايز تجيب معدات هات، ولو عندك عمالة عايز تجبها هات، حجم العمل المطلوب ضخم سواء في مشروع الفيروز أو في المشروعات الأخرى". 

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت،: "مش عايز أقول بيجيلي شكاوى من نقص العمالة بالمشروعات، مش لاقيين عمالة لشغل لا يحتاج لتكنولوجيا متقدمة".

وتابع الرئيس، للمصريين: "من يبحث عن فرصة عمل الشغل كتير، وجميع المشروعات مستمرة كما هي ونسابق الزمن للانتهاء منها".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد والذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

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مشروعات مشروع الفيروز السيسي

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