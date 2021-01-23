رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة بخالص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٢٥ يناير، والتي كانت نواة لثورة ٣٠ يونيو.

وأكد فيها الشعب على تصحيح المسار نحو الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية التي جاء الرئيس ليحققها ومازال يحقق تلك الأهداف لبناء مصر الحديثة لينعم الشعب بالرخاء والتنمية، سائلين المولى عز وجل أن يعينه على تحقيق ما يصبو إليه من التنمية الشاملة في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وكما أعرب رئيس الهيئة وجميع مستشاريها عن خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة التاسعة والستين، موجهين فيها خالص الدعاء بالرحمة والمغفرة لأرواح شهداء الواجب من رجال شرطتنا الباسلة الذين دافعوا عن مصرنا الغالية وما زالوا يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي سائلين المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل من كل شر وأن يسددهم في دحر كل من تسول له نفسه محاولة النيل من هذا الوطن، حفظ الله مصر وابناءها من كل شر وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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رئيس قضايا الدولة السيسي

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