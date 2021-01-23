طرق التسجيل في موقع الحصول على لقاح كورونا.. تعرف عليها

السبت 23/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم

بداية من الأسبوع المقبل، ستفتح وزارة الصحة والسكان أمام المواطنين موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بعد أن أطلقت الموقع بشكل تجريبي.

وقالت الدكتورة منى قدري، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون التحول الرقمي، إن 25 ألف مواطن سجلوا على الموقع الخاص بحجز لقاح فيروس كورونا المستجد في 3 ساعات فقط خلال فترة تشغيله بشكل تجريبي، مشيرة إلى أن الموقع سيسمح بالحجز لمليون مواطن فقط، على أن تتوالي عملية الحجز تباعًا بحصول الحاجزين على اللقاح.

وفي حوار تليفزيوني، أكدت أن الموقع سيفتح للحجز بشكل مستمر بداية من الأسبوع المقبل أمام جميع من يعملون بالمنظومة الطبية بأولوية لمستشفيات العزل والحميات والصدر، ومن بعدهم المواطنين بأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" طرق التسجيل في موقع الحصول على لقاح كورونا:

- عملية التسجيل للحصول على اللقاح ستكون من خلال الدخول على الموقع والتسجيل مباشرة، أو الاتصال على 15335 وسيتولى أحد القائمين على استقبال المكالمات بالتسجيل للمواطنين، كما يمكن الذهاب للأماكن المخصصة للتسجيل وهم من يقومون بعملية التسجيل، وبالتالي لن يكون هناك أي معوقات أمام المواطنين أو الفرق الطبية خلال عملية التسجيل.

- هناك أوراق ومستندات تلزم التسجيل فيجب تقديم الاوراق المطلوبة لما يثبت بإصابته بفيروس كورونا، أو أنه عضو بأحد العاملين بفرق الرعاية الصحية لفيروس كورونا للتأكد من أحقيتهم للقاح بالفئات الاولي، وكل ذلك يتم رفعه على السيستم.

'- ينتظر المسجل الخطوة التالية وهي تلقي رسائل نصية تحمل ميعاد ومكان تلقي اللقاح، وعند الوصول يتجه إلى غرفة المشورة التي بداخلها طبيب يشرح له كل شيء بخصوص اللقاح، ويأخد الجرعة الأولى ويتم اعطاؤه كارت يوضح ميعاد الجرعة الثانية والميعاد والمكان المخصص لها، الكارت يتضمن بيانات لو حدثت أعراض، والاماكن التي تتوجه لها، لتلقي بالعيادة التي تتابع تلقي اللقاح.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

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