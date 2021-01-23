تعرف على تشكيل وحكام لقاء المريخ وجمهورية شبين في القسم الثاني

السبت 23/يناير/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
نيرمين خضر




تنطلق بعد قليل مباراة المريخ مع جمهورية شبين في ختام منافسات الجولة العاشرة للمجموعه الثانية من دوري القسم الثاني.

جاء تشكيل جمهورية شبين مكون من أحمد شوقي ومصطفى شلبي وأحمد الدماطي ومحمد عزت ومصطفى هاني ومحمد أبو طالب ومحمود حميد وأحمد الشرقاوي وطلبة محمد وسيد شعبان واكرم عبد ربه.

البدلاء .. احمد المحرات ومحمود المغربي وربيع يسري وأيمن سعد وشريف مجدي وأحمد أبو العلا ومحمود خالد ومحمود شعلان ومصطفى صلاح.

تشكيل المريخ : اشرف بخيت وأحمد إبراهيم ومحمد أسامة وبلال عارف وعبد الله النادي وعمر عدلي وعبد الله ناصر ومحمد سعيد ومحمود علاء وشوفي السيد ايهاب عبد المقصود.

البدلاء حسام عياد وأحمد حمزة واسامة سعيد وخالد اشرف ومحمد علاء والسيد ابراهيم وزياد عادل ومحمد عبد الخالق وحازم احمد.

يدير اللقاء الحكم محمد العتباني يعاونه احمد المأذون وحامد حجاب وحكم رابع ربيع ناجح.

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