بالفيديو.. عصام الحضري يرقص على مهرجان "جيت على البايظ"

السبت 23/يناير/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
نشر عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري السابق فيديو قصيرا له على على موقع الفيديوهات الشهير"تيك توك".


وظهر الحضري في الفيديو وهو يرقص، ويغنى مع أولاده على مهرجان "جيت على البايظ".



وكان اسم عصام الحضرى ارتبط فى الأيام الماضية بتولى منصب مدرب حراس المرمى بنادى الإنتاج الحربى، ضمن أعضاء الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة حمادة صدقى.


نبذة عن الحضري :


حارس مرمى مصري سابق، سبق وأن لعب لعدة أندية ولمنتخب مصر لكرة القدم، حصد 38 لقباً و 6 إنجازات على المستوى الشخصي لم يسبقه حارس مرمى من قبل، ويعد أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 159 مباراة. وهو أكبر لاعب سناً شارك في مباراة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، في يونيو 2018، تم اختيار عصام الحضري ضمن قائمة منتخب مصر للمُشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وأصبح أكبر حارس تم اختياره للقائمة في تاريخ بطولة كأس العالم.



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