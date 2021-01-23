تعرف على قصة القديس فيلوثيئوس

السبت 23/يناير/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا بتذكار استشهاد القديس فيلوثيئوس حيث وُلِدَ هذا القديس بمدينة أنطاكية من أبوين وثنيين ودعاه أبوه في سن العاشرة ليسجد للعجل فلم يقبل، فتركه والده لمحبته له.

أما القديس فكان يخاطب الشمس ويقول لها إنْ كنتِ أنتِ الإله فعرّفيني فجاءه صوت يقول لست أنا إلهًا ولكنني أخدم الإله الذي سوف تعرفه وتسفك دمك لأجل اسمه. ولما رأى الرب استقامة سيرته أرسل إليه ملاكًا عرَّفه بخلقة العالم وتجسُّد السيد المسيح لخلاص البشر فابتهج قلبه وبدأ يصلى ويصوم ويتصدق على الفقراء. وحدثت معجزة لأبويه بصلاة هذا القديس فآمنا بالسيد المسيح، ونالا سر المعمودية المقدسة، وقد وهبه الله موهبة شفاء المرضى فذاع صيته حتى بلغ مسامع الإمبراطور دقلديانوس فاستحضره وأمره أن يقدِّم البخور للأوثان، فرفض فحاول معه بالوعد والوعيد فلم يقبل وعذبه عذابًا شديدًا.

وأخيرًا أمر بقَطْع رأسه فنال إكليل الشهادة وتوجد له كنيستان باسمه الأولى بدير النغاميش مركز أولاد طوق شرق التابعة لإيبارشية البلينا والثانية بقرية إدفا مركز سوهاج التابعة لإيبارشية سوهاج، كما توجد باسمه كنائس أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

القديس فيلوثيئوس القبطية الأرثوذكسية

أخبار تهمك

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ يوم

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 6 ساعات

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أحمد حسن يهاجم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

منذ ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 22 ساعة

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

توجيه عاجل من السيسي لرئيس الهيئة الهندسية: "المعدات تنزل في مختلف المراكز"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:16 م

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

09:11 ص

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

02:05 م

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»