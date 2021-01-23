السيسي عن تطوير بحيرة المنزلة: "إحنا مش بنضيّع حد.. وخلال سنة هننتهي منها" (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحقق وسنحقق تقدما كبيرا في مجال الاستصلاح الزراعي، مشيرًا إلى أن تطوير بحيرة المنزلة، والتي حال الاهتمام بها وتنظيم الصيد بها وأصبح هناك سيطرة حقيقة على أعمال الصيد بها ستكفي جميع العاملين في القطاع؛ لكون مساحتها تصل لـ 250 ألف فدان.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن تطوير بحيرة المنزلة تكلفته عالية؛ لكونها تتم وفقًا لمعايير متكاملة وإجراءات طبقًا لأصول الصنعة.

وتابع الرئيس: "إحنا مش بنضيع حد، ويتم حشد الطاقات والجهود للانتهاء منها خلال العام الجاري، وهناك جهد ضخم بتكلفة هائلة لتطوير بحيرة المنزلة، فهذه البحيرة قد ينتج عنها أكثر بكثير من الاستزراع السمكي، موضحًا أن هناك إسكان تم توفيره شرق بورسعيد، مناشدًا المستثمرين الرغبين بالاستثمار في هذا المجال بالتوجه للاستثمار بالاستزراع السمكي، معقبًا: "لو عايز فترة سماح هديلك بس تعالى عيش هنا". 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد والذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

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بحيرة المنزلة السيسي

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