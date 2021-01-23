بعد تعرضها التنمر.. نور عمرو دياب فى أحدث جلسة تصويرية لها برفقة صديقتها

السبت 23/يناير/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
نشرت نور عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نور فيها برفقة صديقتها واعتمدت على إطلالة جذابة، حيث ارتدت الجينز، واعتمدت على مكياج خفيف أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر بسيطة.


يذكر أن نور عمرو دياب هي الابنة الكبرى لعمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".


وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام.

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