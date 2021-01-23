رئيس الوزراء: هناك مخطط لبناء مليون وحدة سكنية للقضاء على البناء العشوائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وجه بتنفيذ مليون وحدة سكنية أخرى، سعيا للحد من البناء العشوائي على الأرض الزراعية.





وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أن التوجيه الرئاسي كان يتضمن العمل في كل المدن القائمة وليست الجديدة فقط، وتطوير المناطق غير الأمنة، وتوفير إسكان بديل لكل مستويات المواطنين.



