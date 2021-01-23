رئيس الوزراء: هناك مخطط لبناء مليون وحدة سكنية للقضاء على البناء العشوائي
السبت 23/يناير/2021 - 02:10 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وجه بتنفيذ مليون وحدة سكنية أخرى، سعيا للحد من البناء العشوائي على الأرض الزراعية.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أن التوجيه الرئاسي كان يتضمن العمل في كل المدن القائمة وليست الجديدة فقط، وتطوير المناطق غير الأمنة، وتوفير إسكان بديل لكل مستويات المواطنين.
ويعد مشروع الفيروز الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.
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