آخر كلمات المنتج ميدو منيب على فيس بوك قبل وفاته

السبت 23/يناير/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت المنتج ميدو منيب ابن شقيق الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عامًا، بعد إصابته بنزيف في المخ، وكان آخر ما كتبه الراحل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشورًا قال فيه: "شكلها نزيف في المخ تاني، الحمد لله".


وقامت أسرة الراحل ميدو منيب مراسم صلاة الجنازة اليوم على جثمانه، وذلك بعد صلاة الظهر أمام منزله بالسيدة زينب، وتم دفن جثمانه بمقابر آل منيب بمنطقة الدراسة.


وكان المنتج الراحل ميدو منيب قد قام بإنتاج العديد من الأغاني للفنانين، وكان من بين الذين قام بالإنتاج لهم ساندي، ورنا سماحة، وشذى، وكانت آخر أعماله الإنتاجية هو ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.

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