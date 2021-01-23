تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

السبت 23/يناير/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت 23 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني.


وستقام المباراة بين ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.


واستقر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على التشكيلة الأساسية لتلك المباراة، وجاءت كالتالي :-

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز - فاران - راموس - ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس.

خط الهجوم: هازارد - كريم بنزيما - اسينسيو.

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