تشييع جثمان المنتج ميدو منيب من أمام منزله بالسيدة زينب





وحرص عدد من الأقارب والأصدقاء علي تأدية صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، وتوديعه إلى مثواه الأخير، حيث تواجد كل من مجدى منيب، وفتحى منيب نجلي المطرب الكبير الراحل أحمد منيب، وأولاد عم الراحل ميدو منيب.



وكان المنتج الراحل ميدو منيب قد قام بإنتاج العديد من الأغاني للفنانين، وكان من بين الذين قام بالإنتاج لهم ساندي، ورنا سماحة، وشذى، وكانت آخر أعماله الإنتاجية هو ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.



أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على المنتج ميدو منيب، الذى توفى إثر نزيف فى المخ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.حضر صلاة الجنازة عدد من أصدقائه منهم المطرب محمد سراج والمطربة ياسمين نيازي وبعض أقاربه للصلاة على الجثمان أمام منزله، والتوجه لمدافن الأسرة فى منطقة الدراسة.