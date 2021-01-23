السيسي يفتتح عددا من المشروعات عبر "الفيديو كونفرانس"

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح مشروع الإنتاج الحيواني رقم 5 بالنوبارية، ومجمع الإنتاج الحيواني رقم 8 بالفيوم، فضلا عن افتتاح مجمع إنتاج الألبان، ومصنع الرخام والجرانيت بالعين السخنة عبر خاصية "الفيديوكونفرانس".



