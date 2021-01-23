السيسي يفتتح عددا من المشروعات عبر "الفيديو كونفرانس"

السبت 23/يناير/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح مشروع الإنتاج الحيواني رقم 5 بالنوبارية، ومجمع الإنتاج الحيواني رقم 8 بالفيوم، فضلا عن افتتاح مجمع إنتاج الألبان، ومصنع الرخام والجرانيت بالعين السخنة عبر خاصية "الفيديوكونفرانس". 

ويعد مشروع الفيروز الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

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