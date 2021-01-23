"تطوير الريف خلال 3 سنوات وأزمة كورونا".. رسائل "السيسي" خلال افتتاح مشروع الفيروز

دائمًا ما يتصف حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالصراحة والوضوح، حيث وجه رسائل هامة للشعب المصري، خلال فعاليات افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي شرق بورسعيد، كتطوير القرى، وتحسين جودة الكهرباء، ناهيك عن أزمة كورونا.





ويرصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي.





تطوير القرى

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بقوله؛ الدولة المصرية تسير بفكر وجهد لتطوير القرى، موضحًا أن الأمر لا يتوقف على هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الكهرباء فقط.. نحتاج إلى حشد كل الطاقة وليس فقط المجتمع المدني أو الحكومة ولكن نحتاج إلى المواطنين أيضا.





وتابع "القرى التي سوف نعمل فيها سوف يكون لها شكل تانى خالص، توفير الصرف الصحي بشكل كامل، وشبكة طرق كاملة، وتطوير مياه الشرب مع كافة الخدمات الأخرى".





الريف سيتغير خلال 3 سنوات

وفي هذا الصدد، قال السيسي، إن الريف سيتغير شكله في خلال 3 سنوات بشكل كبير، هندخل الريف وهنخرج منه حاجة تانية خالص.. مصر تانية.





تحسين قطاع الكهرباء

وحول تحسين قطاع الكهرباء، يوضح الرئيس، أن الدولة تعمل حاليا عليه، بعدما تم حل المشكلة وغيره من القطاعات، قائلا: "احنا مش بنبيع الوهم للناس.. وبعد حل المسألة.. بنطور ونحسن".





وأوضح أن "خطوط الكهرباء الممدودة فوق المنازل اللى معمولة غلط، هنشيلها وهنخليها أرضى.. وهنحسن كفاءة شبكة الكهرباء في الريف".





تطوير السكة الحديد

وتحدث الرئيس، عن المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة في مجال السكة الحديد، موضحًا أن القطاع حاليا حوالى 10 آلاف كيلو.. وعلينا النظر إلى هذا القطاع قبل تطويره.





ولم تترك الدولة القطاع، حيث يقول الرئيس، تم البدء في ميكنة وكهربة الخطوط.. وتطوير المحطات والمعدات مثل الجرارات والعربات وغيرها.. ومع ظروف كورونا، متابعًا أنه مع نهاية 2021 لن نجد عربة على السكة الحديد قديمة.





القطار السريع

وتطرق السيسي، إلى الحديث عن القطار السريع المتوقع إنشاءه من مدينة 6 أكتوبر وحتى محافظة أسوان، الذي سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين، قائلا: "أنا بعمل ده لأهلى فى مصر.. اللي نسبة كبيرة منهم على الخط بيركبوه بدل ما المواطن يبات في القطار، لكن ده هياخد من أكتوبر لأسوان في 4 ساعات".





تطوير التعليم

وحول التساؤلات بشأن تطوير التعليم، يوضح الرئيس، "احنا مش سايبين حاجة.. وشغالين في كل حاجة.. ولما تسالونى عن التعليم.. أنا أسألكم عن تحديد النسل".





الزيادة السكانية

وتابع إن الزيادة السكانية قضية كبيرة تحتاج إلى الاهتمام من كافة قطاعات الدولة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين، ولكن المعدل السكاني في زيادة ولم يعطنا الفرصة لذلك.





أزمة كورونا

وعلى جانب آخر، أكد السيسي، أن العالم ينظر إلى مصر بسبب التعامل مع أزمة كورونا باندهاش، قائلا: "ماتندهشوش، كلها جنود لله سبحانه وتعالى، وربنا لا يسلط علينا جنوده".





مراكز تجميع الألبان

وفيما يخص تطوير مراكز تجميع الألبان، أشار الرئيس إلى أن الدولة تعمل على تطويرها بحيث تكون مطابقة للمواصفات العالمية، قائلا: "من حق المصريين أن تكون كل حاجاتهم مطابقة للمواصفات العالمية".





وأوضح السيسي، أن تكلفة الشهادة بهذه المراكز الخاصة بالألبان والتي تصل إلى 50 ألف جنيه يتم توفيرها للوصول إلى العالمية، متابعًا: "نسعى لتوفير لكل مواطن مصري وطفل لبن جيد جدًا ومنتج جيدًا جدًا سواء بشكل مباشر أو في أدوات أخرى من الأجبان وغيرها".



