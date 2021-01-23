أرباح "ريلاينس " تقفز 12.5% خلال 3 شهور

ارتفعت أرباح ريلاينس إنداستريز 12.6 % في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2020، إذ تراجعت نفقاتها، حتى مع تسجيل المجموعة الهندية تراجعا حادا في إيرادات النشاط الغالب على أعمالها من النفط إلى البتروكيماويات، وفقا لـ"رويترز".





وقالت ريلاينس اليوم إن أرباحها المجمعة ارتفعت إلى 131.01 مليار روبية (1.79 مليار دولار) في ربع السنة المنتهي يوم 31 ديسمبر من 116.4 مليار روبية في الفترة نفسها قبل عام.





وتشير بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف إلى أن متوسط توقعات المحللين كان لربح 110.09 مليار روبية.