تراجع قيم التداول بالبورصة الي 18.3 مليار جنيه في أسبوع

تراجهت إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي الي 18.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.139 مليون ورقة منفذة على 262 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3.091 مليون ورقة منفذة على 259 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي هذا و قد استحوذت الأسهم على 42.34 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.66 % خلال الأسبوع





وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اتجاه المستثمرين الأجانب نحو الشراء.





وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.76% ليصل إلى 11654 نقطة.





وأوضح التقرير أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد بنسبة 2.54% إلى 2311 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا 2.32% إلى 3328 نقطة.



