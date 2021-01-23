تراجع قيم التداول بالبورصة الي 18.3 مليار جنيه في أسبوع
السبت 23/يناير/2021 - 01:39 م
نيفين سمير
تراجهت إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي الي 18.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.139 مليون ورقة منفذة على 262 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3.091 مليون ورقة منفذة على 259 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي هذا و قد استحوذت الأسهم على 42.34 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.66 % خلال الأسبوع
وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اتجاه المستثمرين الأجانب نحو الشراء.
وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.76% ليصل إلى 11654 نقطة.
وأوضح التقرير أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد بنسبة 2.54% إلى 2311 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا 2.32% إلى 3328 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بحوالي 2.28%، ما يعادل 15.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 693.3 مليار جنيه، مقابل 677.8 مليار الأسبوع السابق له
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