36 جريحًا في انفجار غزة

السبت 23/يناير/2021 - 01:19 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أصيب 36 شخصًا فلسطينيًا، إثر انفجار عرضي وقع صباح اليوم السبت، في منزل يعود لأحد المنتسبين إلى "فصائل المقاومة" في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن الانفجار تسبب بأضرار جسيمة جداً في المنزل، إلى جانب تضرر منازل أخرى محيطة به، مشيرةً إلى أنه تم نقل عدد من الإصابات لمستشفيي بيت حانون والإندونيسي.

 

وذكرت صحيفة "القدس" الفلسطينية، أن منزلًا تضرر كليًا، و6 منازل تضررت جزئياً، كما تحطّم زجاج نوافذ 20 منزلًا.

 

وأوضح مصدر طبي، أن الإصابات تراوحت ما بين طفيفة إلى متوسطة، لافتاً إلى أن الغالبية كانت إصابات طفيفة وغادروا المستشفيات التي نقلوا إليها.

 

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