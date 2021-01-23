بورصة النيل تسجل تداولات بـ 10 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي

السبت 23/يناير/2021 - 01:30 م
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
انهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، ورتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة -مؤشر بورصة النيل- بنسبة 0.55% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلًا مستوى 1068 نقطة، 


وسحلت بورصة النيل تداولات وصلت الي 10 مليون جنيه واحجام تداول 27.2 مليون ورقة مالية منفذة علي عدد 1.3 ألف عملية بيع وشراء.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي  نحو 18.3  مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.139 مليون ورقة منفذة على 262 ألف عملية . و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3.091 مليون ورقة منفذة على 259 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي هذا و قد استحوذت الأسهم على 42.34 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة،  فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.66 % خلال الأسبوع

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اتجاه المستثمرين الأجانب نحو الشراء.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.76% ليصل إلى 11654 نقطة.

وأوضح التقرير أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد بنسبة 2.54% إلى 2311 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا 2.32% إلى 3328 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بحوالي 2.28%، ما يعادل 15.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 693.3 مليار جنيه، مقابل 677.8 مليار الأسبوع السابق له.

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