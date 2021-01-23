السيسي يستوقف وزير الزراعة بسبب جودة المنتجات: "عايزين ندخل العالمية"

السبت 23/يناير/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الزراعة أثناء عرض صور مراكز تطوير الألبان قبل وبعد التطوير، موضحا أن الدولة تعمل على تطوير ما يصل إلى 800 مركز تجميع ألبان.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إلى أن الدولة تحملت تكلفة شهادة الجودة العالمية عن التجار وقيمتها 50 ألف جنيه، بحثا عن تحسين المنتج، معلقا: "عايزين ندخل العالمية.. هو مش من حقنا يعني كمصريين أن كل حاجتنا تكون مطابقة للمواصفات العالمية".

ولفت إلى أنه من حق المواطن المصري أن يحصل على منتج بمواصفات عالمية، موضحا أن نسبة كبيرة من مراكز تجميع الألبان في مصر كانت تحتاج لتطوير، مضيفا معلقا على صورة مراكز الألبان قبل تطويرها: "والله إحنا كل حاجة بناخدها كده.. ادتوني سكة حديد كده، وزراعة كده، وطرق كده، وأنا عايز نطورها مع بعض". 

ويعد مشروع الفيروز الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة المنتجات المصرية السيسي

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي عن مواجهة جائحة كورونا: "لا تندهشوا.. جنود الله"

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن يهاجم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 20 ساعة

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ ساعة و نصف

توجيه عاجل من السيسي لرئيس الهيئة الهندسية: "المعدات تنزل في مختلف المراكز"

منذ ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 3 ساعات

5 أندية في الدوري المصري.. من بريق التوهج إلى السقوط في القاع

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

09:11 ص

توجيه عاجل من السيسي لرئيس الهيئة الهندسية: "المعدات تنزل في مختلف المراكز"

01:12 م

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

12:45 م

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»