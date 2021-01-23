السيسي يستوقف وزير الزراعة بسبب جودة المنتجات: "عايزين ندخل العالمية"

استوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الزراعة أثناء عرض صور مراكز تطوير الألبان قبل وبعد التطوير، موضحا أن الدولة تعمل على تطوير ما يصل إلى 800 مركز تجميع ألبان.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إلى أن الدولة تحملت تكلفة شهادة الجودة العالمية عن التجار وقيمتها 50 ألف جنيه، بحثا عن تحسين المنتج، معلقا: "عايزين ندخل العالمية.. هو مش من حقنا يعني كمصريين أن كل حاجتنا تكون مطابقة للمواصفات العالمية".





ولفت إلى أنه من حق المواطن المصري أن يحصل على منتج بمواصفات عالمية، موضحا أن نسبة كبيرة من مراكز تجميع الألبان في مصر كانت تحتاج لتطوير، مضيفا معلقا على صورة مراكز الألبان قبل تطويرها: "والله إحنا كل حاجة بناخدها كده.. ادتوني سكة حديد كده، وزراعة كده، وطرق كده، وأنا عايز نطورها مع بعض".



