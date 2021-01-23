ختام معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" وحضور جيد للجمهور بجاليري "ضي"

السبت 23/يناير/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر


شهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، بضاحية المهندسين، مساء اليوم الخميس، ختام معرض الفن التشكيلي "ثلاثة فى مرايا اللون" الذي افتتحه الفنان عز الدين نجيب فى الثاني من يناير الجارى، وسط إقبال جيد من جمهور الفن التشكيلي.


ضم المعرض على ثلاثة معارض شخصية لثلاثة فنانين تشكيليين، هم الفنانة أسماء مجدى وجاء معرضها تحت عنوان “الأولون”، وتضمن 50 لوحة، والفنانة مها عبد الكريم بعنوان “حالة حوار”، ومثل آخر إنتاجها فى فن الزجاج وقدمت خلاله 20 عملا فنيا زجاجيا، والمعرض الثالث للفنان رأفت أحمد المعروف بمشاركته الفريدة فى مسابقات مصرية سعودية.


وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون ضي، إن معرض "ثلاثة في مرايا اللون" حظى بحضور جماهيري لا بأس به علي مدار ثلاثة أسابيع تقريبا بالرغم من جائحة كورونا، واستطاع أن يفصح عن موهبة نسائية قادمة بقوة للمشهد التشكيلي المصري وهي الفنانة الواعدة أسماء خوري التى قدمت أعمال البورتريه بإمتياز وذكرتنا بكبار الفنانين المصريين وخصوصا صبري راغب.


وأكد قنديل أن المعرض أعاد وبقوة  الفنان رأفت أحمد إلي الساحة التشكيلية من جديد من خلال أعماله التي تميزت بالرصانة التعبيرية والخيال الخصب، كذلك الفنانة مها عبد الكريم التى احتلت بهذا المعرض موقعها المتميز  من خلال أعمالها الزجاجية الرائعة والتي جمعت بين حرفية الأداء والفكر الإنساني في نفس الوقت، وهي امتداد رائع لأعمال العظيمين زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم.


ومثل معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" استهلالا رائعا لنشاط “ضي” للعام 2021 ، تتبعه مجموعة مهمة من المعارض الأخرى الشخصية والجماعية، خلال مرحلة انتشار كوفيد التى يسعى خلالها "ضي" لرعاية الفنانين واحتضان أعمالهم وتشجيع ظهورهم خلالها.

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