أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

السبت 23/يناير/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
محمد الصو
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لخوض نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها في العاصمة القطرية الدوحة.

ويواجه الأهلي في أولى مبارياته أمام الدحيل القطري حامل لقب دوري المحترفين القطري ومستضيف البطولة، على ملعب أحمد بن علي، يوم 4 فبراير المقبل.

ويدرس موسيماني، تجهيز أكرم توفيق لاعب وسط الفريق، للمشاركة في مركز الظهير الأيمن، ويكون البديل المناسب للاعب محمد هاني ظهير أيمن الفريق.

ويأتي ذلك بعد إجادة توفيق في مركز الظهير الأيمن مؤخرًا، بالإضافة إلى عدم وجود البدائل الكافية لتعويض غياب هاني لأي ظروف، في ظل عدم إجادة أحمد رمضان بيكهام في هذا المركز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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