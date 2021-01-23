قبل عرضه بأيام.. بسمة تكشف ل"الفجر الفني" أسباب مشاركتها فى "قبل الأربعين"

السبت 23/يناير/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


أعربت الفنانة بسمة عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى فيلم "قبل الأربعين"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة فى السينما.



وكشفت بسمة ل"الفجر الفني" عن أسباب مشاركتها فى "قبل الأربعين"، حيث قالت"فيلم "قبل الأربعين" تجربة جديدة ومختلفة لم أشارك فيها من قبل، وهذا ماحمسنى لخوض هذه التجربة الجديدة، ففكرة الفيلم مكتوبة بشكل مميز وشعرت أنه من ملموسات ثقافتنا الفرعونية، وأنا عائدة إلى التمثيل محتاجة أجرب أنواع جديدة ومختلفة لم أجربها من قبل".


وتابعت "أجسد دور طبيبة نفسية اسمها "سما"، وهى الطرف المساند للشاب "فريد" الذى يلعب دوره النجم الصاعد معتز هشام".



فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى، محمد على ‏رزق، معتز هشام، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، سامى مغاروى، جميل برسوم، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور الأحداث فى اطار رعب تشويقى.

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