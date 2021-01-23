السيسي عن مواجهة جائحة كورونا: "لا تندهشوا.. جنود الله"

السبت 23/يناير/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كثير من دول العالم تنظر إلى مصر في مواجهة جائحة كورونا باندهاش، معلقا: "متندهشوش كلها جنود لله سبحانه وتعالى".

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، "ربنا يجعلنا ممن لا يسلط الله عليهم جنوده".

ويعد مشروع الفيروز الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

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