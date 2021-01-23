السيسي عن مواجهة جائحة كورونا: "لا تندهشوا.. جنود الله"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كثير من دول العالم تنظر إلى مصر في مواجهة جائحة كورونا باندهاش، معلقا: "متندهشوش كلها جنود لله سبحانه وتعالى".





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، "ربنا يجعلنا ممن لا يسلط الله عليهم جنوده".



