١٣ فبراير.. الحكم في دعوى دعوى تطالب بتسليم الهارب محمد علي من إسبانيا

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حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولةإسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية للحكم بجلسة ١٣ فبراير المقبل.



واختصمت الدعوى رقم 61719 لسنة 74 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية، وأوضحت الدعوى، أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته "المقاول محمد علي" إلى دولة إسبانياللهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصرمن تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته "أملاك" للمقاولات