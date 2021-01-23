توجيه عاجل من السيسي لرئيس الهيئة الهندسية: "المعدات تنزل في مختلف المراكز"

السبت 23/يناير/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم البدء بمركزين ضمن مبادرة تطوير القرى المصرية خلال الشهر الجاري، موضحا أنه بحلول الشهر المقبل سنجد معدات الهيئة الهندسية وهيئة المجتمعات بمواقع العمل في مختلف المراكز.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إلى أنه يتمنى أن تكون المنافسة بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية جيدة، مضيفا مخاطبا رئيس الهيئة الهندسية، "أشوف 26 مركز زي ما الكتاب ما بيقول"، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيكون مسئولا عن الـ 24 مركز الآخرين.

ويعد مشروع الفيروز الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

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