السيطرة على حريق نشب في سيارة على طريق "مسطرد - أبو زعبل" بالخانكة

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم السبت، على حريق نشب في سيارة على طريق "مسطرد - أبو زعبل" بالخانكة، وجرى إخلاء السيارة من الطريق، وأعيدت الحركة المرورية لطبيعتها.



وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريقا أعلى طريق "مسطرد - أبو زعبل" بالخانكة.



وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الحريق نشب في سيارة في أثناء سيرها على الطريق، وأخمد ورفعت السيارة المتضررة، وأعيدت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.