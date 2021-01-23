رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

السبت 23/يناير/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
بعث السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار في الخامس والعشرين من يناير الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن وحماية لترابه ضد محتل غاشم، لما هنأ السيد الرئيس بذكرى الـ "خامس والعشرين" من يناير التي قادها شباب مصر الأطهار.

جاء في نص البرقية .... "ونحن نحتفى بذكرى شهداء الشرطة الأبرار فى الخامس والعشرين من يناير أن ‏أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر فيها رجالاً ‏صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمناً غالياً فداء للوطن وحماية لترابه المقدس ‏ضد المحتل الإنجليزي الغاشم".‏

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي "إذا كانت قواتنا المسلحة الباسلة، هي درع الوطن المحررة للأرض، الحامية ‏للعرض، فإن رجال الشرطة الوطنية قد أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن ‏على أرض مصر الطاهرة التي كلأها الله بعنايته".‏

وأردف: "لقد سقط من هؤلاء وأولئك أطهر الشهداء، وأشجع الرجال وهم يطاردون أعداء ‏الحياة المهلكون للنسل والحرث، الذين يريدون تحويل مصر إلى مستنقع من الدماء ‏والأشلاء، وتحطيم كل مقومات الحياة والبناء، فتحية لشهداء الواجب الأبرار".‏

كما تقدم السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي لفخامة السيد رئيس الجمهورية بخالص التهنئة القلبية باحتفال مصر في اليوم ذاته ‏بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قادها شباب أطهار والتي صححت مسيرتها ‏الجماهير الغفيرة التي خرجت في الثلاثين من يونيو وحماها جيش الشعب وشرطته ‏الوطنية ممن أرادوا اختطاف هويتها، لتسترد مصر بفضل رشد تحركاتكم دورها ‏العربى والإقليمي والدولى وتخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على ‏أرض مصر.‏

واختتم رئيس مجلس النواب  البرقية بالدعاء "حمى الله شعب مصر ووقاكم من كل سوء."‏

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رئيس مجلس النواب حنفى الجبالى المستشار حنفي الجبالي

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