بالأسود.. سمية الخشاب تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها عبر إنستجرام

السبت 23/يناير/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة سمية الخشاب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها من أحدث جلسة تصويرية لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان أسود جريء ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر جذابة ومثيرة وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب من قبل جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

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