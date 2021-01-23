بهذه الطريقة..سلمى حايك تحتفل بعيد ميلاد زوجها

السبت 23/يناير/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرصت الفنانة سلمى حايك على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت سلمى حايك صورة جديدة لها برفقة زوجها، وظهر زوجها في الصورة وهو واضع زوجته سلمى في حقيبة هدايا كبيرة، وعلقت عليها قائلة:"عيد ميلاد سعيد".

وفي سياق آخر، تستعد سلمى حايك حاليًا، لعرض فيلمها الجديد "Bliss"، ومن المُقرر عرضه في شهر فبراير المقبل، وهو بطولتها بمشاركة أوين ويلسون ومادلين زيما، وتدور أحداث الفيلم حول شخص يدعى جريج، يطلق زوجته ويفقد زوجته، ثم يقابل إيزابيلا المرأة التي تعيش في الشوارع وتعتقد أن العالم الملوث حولها هو مجرد محاكاة للكمبيوتر.

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