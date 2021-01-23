السيسي عن مشروع تطوير القرى المصرية: "كل اللي موجود إيده تكون معانا"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل الجهات التنفيذية داخل قرى مشروع تطوير الريف المصري مدعوة للمشاركة والعمل، مضيفا: "كل قادة الجيش، وهيئة المجتمعات، وقادة الفرق، والشعب الهندسية داخل هذه المراكز مسئولة معانا".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، "أنا قولت لازم ناخذ خط على الريف خلال 3 سنوات.. ونحل مشاكله كلها مرة واحدة"، مشيرا إلى أنهم سيعملون على تحسين شبكة الكهرباء في الريف، متابعا: "لازم تكون أيدينا كلنا مع بعض.. شعب وحكومة ومجتمع مدني، كل اللي موجود أيده معانا".



