السيسي عن مشروع تطوير القرى المصرية: "كل اللي موجود إيده تكون معانا"

السبت 23/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل الجهات التنفيذية داخل قرى مشروع تطوير الريف المصري مدعوة للمشاركة والعمل، مضيفا: "كل قادة الجيش، وهيئة المجتمعات، وقادة الفرق، والشعب الهندسية داخل هذه المراكز مسئولة معانا".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، "أنا قولت لازم ناخذ خط على الريف خلال 3 سنوات.. ونحل مشاكله كلها مرة واحدة"، مشيرا إلى أنهم سيعملون على تحسين شبكة الكهرباء في الريف، متابعا: "لازم تكون أيدينا كلنا مع بعض.. شعب وحكومة ومجتمع مدني، كل اللي موجود أيده معانا". 

ويعد مشروع الفيروز الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

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مشروع تطوير القرى المصرية السيسي الجيش

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